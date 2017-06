Spandau will Titel in Hannover klarmachen

Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen im Endspiel um die deutsche Wasserball-Meisterschaft keinesfalls alleine auf ihren Heimvorteil bauen. Auch nach dem 12:14 im dritten Finalspiel gegen Waspo 98 Hannover haben die Berliner beim Stand von 2:1-Siegen immer noch zwei Chancen auf ihren 36. Meistertitel. Nach dem vierten Spiel am Mittwoch bei den Niedersachsen würde eine mögliche Partie fünf am 17. Juni in Berlin stattfinden.

«Darauf wollen und können wir uns nicht verlassen und den Titel am Mittwoch mit nach Hause nehmen», sagte Manager Peter Röhle. «Wir haben das Momentum unnötigerweise aus der Hand gegeben und müssen jetzt alles dafür tun, es zurück zu gewinnen.»

Die Partie am Mittwochabend (19.30 Uhr) beim Pokalsieger steigt im Freiwasser des Volksbades Limmer. Das Stadionbad, wo die Berliner in der Halle den Finalauftakt mit 11:5 gewannen, steht wegen Rekonstruktionsarbeiten nicht zur Verfügung.

Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017 10:20 Uhr

Quelle: dpa

