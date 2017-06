Preetz: Werden keinen Leistungsträger verkaufen

Hertha BSC will nach dem Weggang von John Anthony Brooks zum VfL Wolfsburg die weiteren Stützen des Teams für die kommende Saison halten. «Wenn sich nichts Außergewöhnliches ereignet, sehe ich nicht, dass wir noch einen Leistungsträger verkaufen», sagte Geschäftsführer Michael Preetz dem «Kicker» (Montag). «Wir wollen stärker werden.» Der Berliner Bundesligist hatte Brooks für rund 17 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen abgegeben.

Auch die geschätzten 8,5 Millionen Euro an Ablösesumme für Neuzugang Davie Selke von RB Leipzig stellen für Hertha Rekordniveau dar. «Wir fühlen uns wohl mit dem, was wir bisher in diesem Sommer gemacht haben», sagte Preetz zu den bisherigen Transferaktivitäten. «Aber es wird jetzt auch nicht alle vier Wochen einen Rekordtransfer geben.»