Motorrad überschlägt sich: Fahrer in Klinik

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Wedding schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Biker am Sonntag auf der Müllerstraße unterwegs, als er plötzlich bremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und überschlug sich. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Sein 18-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017 08:10 Uhr

Quelle: dpa

