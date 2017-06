dpa

Radfahrer bei Unfall in Kreuzberg verletzt

Ein 35-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Radler am Sonntagabend am Oranienplatz an mehreren Autos vorbei, die vor einer roten Ampel hielten. Er wurde von einem abbiegenden Wagen angefahren und zu Boden geschleudert. Der Mann kam zur Behandlung in eine Klinik. Zum Unfallhergang wird jetzt ermittelt.

Montag, 12. Juni 2017

dpa

