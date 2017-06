Mehr Sicherheit für Touristen: Aktionswoche der Polizei

Feiern in Berlin macht Spaß. Aber besonders angetrunkene Partybesucher und Touristen, die sich nicht auskennen, sind ein beliebtes Ziel für Taschendiebe, Betrüger und andere Kriminelle. Die Polizei will für mehr Vorsicht sorgen.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei will mit einer Präventionswoche für mehr Sicherheit in der Partyszene sorgen. Die Aktionswoche hat das Motto «Sicher Feiern» und läuft vom 12. bis 18. Juni 2017. Zielgruppe sind besonders Touristen, andere Besucher und Berliner, die bei Kulturveranstaltungen und in den Kneipenkiezen unterwegs sind. «Ein ungetrübtes Partyerlebnis für jedermann ist unser Ziel», betonte die Polizei.