«Herzinsel» im Brückentinsee zwangsversteigert

Die sogenannte Herzinsel im Brückentinsee bei Dabelow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen neuen Eigentümer. Ein Anwalt aus Frankfurt am Main ersteigerte am Montag das Eiland am Montag am Amtsgericht in Waren an der Müritz im Namen der Penney Business Limited-Gruppe für 1,7 Millionen Euro. In gut einer Stunde war die Kaufsumme bei der Zwangsversteigerung unter acht Bietern von 600 000 Euro auf das fast Dreifache geklettert. Angaben zu den Plänen des Käufers wollte der Anwalt nicht machen.

«Es ist ein guter Preis rausgekommen, aber wir wissen noch nicht, was der Käufer vorhat», sagte der bisherige Eigentümer Walter Kummerow. Einer der Bieter war die Modedesignerin Jette Joop, die bei 700 000 Euro ausstieg.

