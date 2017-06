dpa

«Herzinsel» im Brückentinsee soll zwangsversteigert werden

Am Amtsgericht in Waren an der Müritz soll heute die sogenannte Herzinsel im Brückentinsee bei Dabelow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) versteigert werden. Das ungefähr fünf Fußballfelder große und bewaldete Eiland an der Grenze zu Brandenburg steht unter Naturschutz und wird derzeit von einem kleinen Hotel genutzt, das mit Hochzeiten wirbt und möglichst weiter betrieben werden soll.

Der amtliche Wert der Insel, die aus der Vogelperspektive an ein Herz erinnert, wird mit knapp 750 000 Euro angegeben. Die Insel hatte ein Geschäftsmann aus Berlin 1992 mit einem Partner von der Treuhand erworben. Weil einer der Männer in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, wurde die Zwangsversteigerung angesetzt.

Um den Kauf der Insel hatten sich schon mehr als 100 Interessenten beworben. Fachleute gehen allerdings von einem Verkaufswert von mehreren Millionen Euro aus.

