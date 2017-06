Zeitung: Europas Arzneimittelbehörde kommt nicht nach Berlin

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA kommt nach Informationen der «Berliner Morgenpost» (Sonntag) nicht nach Berlin. Das Blatt beruft sich dabei auf Regierungskreise. Die Berliner Senatskanzlei wollte am Sonntag keine Stellung zu dem Bericht nehmen und verwies auf die Bundesebene, die die Verhandlungen um den neuen Standort der Behörde führe.

Diese ist momentan in London angesiedelt und muss nach dem Brexit umziehen. In Deutschland hatten sich neben Berlin auch Hamburg und Bonn als neuer Standort für die EMA beworben. Dem Bericht zufolge haben sich die Regierungen der EU-Staaten darauf verständigt, die Agentur nicht nach Deutschland zu verlegen. Rund 900 Mitarbeiter ziehen laut Zeitung mit der Behörde um, etwa 4000 weitere Jobs dürften in ihrem Umfeld entstehen.