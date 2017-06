dpa

Wasserballer lassen erste Chance auf Meistertitel ungenutzt

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben die erste Chance auf den vorzeitigen Gewinn der 36. deutschen Wasserball-Meisterschaft verpasst. Die Berliner verloren am Sonntag das dritte Finalspiel gegen Pokalsieger Waspo 98 Hannover mit 12:14 (3:1,4:4,3:4,2:5). Damit schafften die Niedersachsen den 1:2-Anschluss nach Siegen in der Serie. Das vierte Spiel findet am Mittwoch in Hannover statt. Sollte Waspo auch der Ausgleich gelingen, würde die fünfte Partie am 17. Juni in Berlin entscheiden. Am Samstag hatte Spandau mit 12:11 (3:4,2:1,2:1,1:2/4:3) nach Fünfmeterwerfen gewonnen.

Die Berliner lagen in Spiel drei kurz vor Ende des dritten Abschnitts schon mit 10:7 vorne, konnten aber den Vorsprung nicht verwalten. «Wir haben am Ende nicht richtig zugepackt. Hannover hatte nach den vielen Wasserverweisen auf beiden Seiten keinen Wechselspieler mehr auf der Bank. Da müssen wir anders reagieren und präsenter sein», bilanzierte Manager Peter Röhle. «Wir haben die Partie selber aus der Hand gegeben und uns dumm angestellt. Klar ist: Das müssen wir am Mittwoch besser machen.»

So jubelte Hannovers Trainer Karsten Seehafer mit seinem Team ausgelassen über den Auswärtscoup. «Nachdem uns fast alle schon abgeschrieben hatten und wir auch hier bereits vermeintlich aussichtslos hinten lagen, hat meine Mannschaft sich großartig gewehrt», sagte der Coach.

Überragender Spieler bei Hannover war der montenegrinische Star Darko Brguljan mit fünf Treffern. Für Spandau trafen Mateo Cuk und Marin Restovic (jeweils 3) am häufigsten.

