Unfall mit Lastwagen führt zu Rückstau auf Berliner Ring

Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen auf dem südlichen Berliner Ring bei Michendorf (Potsdam-Mittelmark) hat sich vorübergehend ein elf Kilometer langer Rückstau gebildet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 52-jähriger Lkw-Fahrer einen verkehrsbedingt haltenden Vordermann. Wegen der Wucht des Aufpralls rutschte der Fahrer mit seinem Gespann von der Fahrbahn.

Nur mit schwerer Bergungstechnik konnte der Unfalllaster geborgen werden. Knapp zweieinhalb Stunden musste die A10 am Samstag in Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt werden. Der Verkehr konnte zwar über einen stillgelegten Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, wegen hohen Verkehrsaufkommens kam es dennoch zum Stau. Die Polizei gab den Sachschaden mit 20 000 Euro an.