Motorbootfahrer beschädigt Seil von Havelfähre

Ein Motorbootfahrer hat auf der Potsdamer Havel bei Hermannswerder das Zugseil einer Fähre beschädigt. Nach Polizeiangaben wartete der 50-Jährige am Sonntag beim Passieren der Havelstelle nicht so lange, bis die Fähre angelegt hatte. In der Folge traf er das Zugseil vermutlich mit seiner Schiffsschraube. Es wurde laut Polizei so stark beschädigt, dass es ausgetauscht werden muss. Der Fährverkehr wurde eingestellt. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

