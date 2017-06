80-jähriger Pilot bei Rollübungen schwer verletzt

Ein 80 Jahre alter Pilot eines Ultraleichtflugzeugs ist auf dem Flugplatz Bienenfarm bei Paulinenaue (Havelland) bei Fahr- und Rollübungen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drehte sich das Fluggerät am Samstagabend aufgrund von Bodenunebenheiten und überschlug sich. Per Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Berliner Spezialklinik geflogen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

