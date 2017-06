Kind stirbt nach Sturz aus Fenster

Das am Sonntagvormittag aus einem Fenster in Hohenschönhausen gefallene sechsjährige Mädchen ist tot. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben in einem Flüchtlingsheim in der Konrad-Wolf-Straße ereignet. Das Kind stürzte aus einem Fenster im fünften Stock. Rettungskräfte brachten es noch schwer verletzt ins Krankenhaus, wo es jedoch kurz darauf starb. Die Polizei ermittelt nun, unter welchen Umständen das Unglück geschah und ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Erst am Donnerstag war in Kreuzberg eine Vierjährige aus dem Fenster einer Wohnung im achten Stock gefallen und wenig später gestorben.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

