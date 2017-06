Zweiter DFB-Einsatz für Plattenhardt: «Macht riesig Spaß»

Bei seinem zweiten Auftritt im Nationaltrikot darf Marvin Plattenhardt für 35 Minuten gegen San Marino ran. Auch weitere Hertha-Profis sind in der WM-Qualifikation aktiv.

«Es macht riesig Spaß, ich freue mich dabeizusein», sagte Plattenhardt am Samstagabend in Nürnberg. «Es ist eine Ehre, für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Klar ist man noch ein bisschen nervös - aber wir haben unter der Woche schon einige Trainingseinheiten gehabt.» Nur mit seinen gefährlichen direkten Freistößen hatte er noch keinen Erfolg im DFB-Dress, verfehlte nach 65 Minuten das gegnerische Tor.

Bei seinem Debüt in Dänemark (1:1) war der 25 Jahre alte Flügelspieler für zwei Minuten zum Zug gekommen und wurde zum insgesamt 93. Debütant, den Joachim Löw in seiner Zeit als Bundestrainer einsetzte. Zwei freie Tage spendierte der Coach seinem Team, ehe die letzte Vorbereitung auf den Confederations Cup startet. Am 19. Juni steht der Turnierauftakt gegen Australien an.