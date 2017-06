dpa

Moderate Waldbrandgefahr in Brandenburg

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg hält sich derzeit noch in Grenzen. In elf Regionen gilt nach Angaben des Umweltministeriums vom Sonntag die mittlere Warnstufe drei, für die Landkreise Uckermark und Märkisch-Oderland wurde Stufe zwei ausgerufen. Allein im Landkreis Dahme-Spreewald besteht mit der Warnstufe vier hohe Waldbrandgefahr. Durch die sehr warme Luft am Sonntag - der Deutsche Wetterdienst sprach von Werten zwischen 26 und 29 Grad - könnte sich die Lage verschärfen. Allerdings erwarteten Meteorologen für Berlin und Brandenburg spätestens in der Nacht zu Montag gebietsweise schauerartigen Regen.

