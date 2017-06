dpa

Wieder Mädchen nach Sturz aus Fenster gestorben

Es ist eine Horrorvorstellung für Eltern: Beim Spielen geraten Kinder zu nah an ein Fenster und stürzen in die Tiefe. Gleich zwei Mädchen sind jetzt in Berlin auf diese Weise kurz hintereinander ums Leben gekommen.

Berlin (dpa/bb) - Innerhalb von nur drei Tagen sind in Berlin zwei kleine Mädchen aus offenen Fenstern gestürzt und gestorben. In Berlin-Hohenschönhausen fiel am Sonntagvormittag eine Sechsjährige aus einem Fenster im fünften Stockwerk eines Flüchtlingsheims. Rettungskräfte brachten das Kind noch in ein Krankenhaus, wo es jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Die genauen Umstände des Unfalls - etwa, ob Erwachsene zu dem Zeitpunkt im Raum waren - waren laut Polizei zunächst unklar.

Am Donnerstag war ein vierjähriges Mädchen in der Kreuzberger Wilhelmstraße aus einem Fenster im achten Stock gefallen. Rettungskräfte konnten das Kind zunächst reanimieren und brachten es in ein Krankenhaus, am Abend starb es dann jedoch ebenfalls an seinen schweren Verletzungen. Auch hier war zunächst unklar, ob jemand auf das Mädchen aufgepasst hatte. Die Polizei sprach von widersprüchlichen Zeugenaussagen dazu.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen, wie es zu den tragischen Unglücken kommen konnte und ob die Eltern womöglich ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Das Strafgesetzbuch sieht bei einer Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vor.

