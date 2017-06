dpa

Erneut Kind aus offenem Fenster gefallen: Schwer verletzt

Schon wieder ist in Berlin ein Kind aus einem offenen Wohnungsfenster gefallen. Ein sechsjähriges Mädchen sei am Sonntagvormittag in der Konrad-Wolf-Straße in Hohenschönhausen aus dem Fenster einer Wohnung im fünften Stock gestürzt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten das Kind schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet. Nach ersten Erkenntnissen soll das Kind beim Spielen aus dem Fenster gefallen sein. Erst am Donnerstag war in Kreuzberg eine Vierjährige aus dem Fenster einer Wohnung im achten Stock gestürzt. Das Mädchen starb kurz darauf im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

