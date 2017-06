dpa

Sternfahrer radeln auf Berliner Innenstadt zu

Bei bestem Frühlingswetter sind am Sonntag Tausende Radfahrer zur traditionellen Sternfahrt in die Berliner Innenstadt aufgebrochen. Die Radler würde gegen Mittag den Berliner S-Bahn-Ring erreichen, sagte ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) am Vormittag. Die ersten Fahrer waren bereits am Samstagabend im polnischen Stettin gestartet, um rechtzeitig in der Bundeshauptstadt anzukommen.

Die Teilnehmerzahl ließ sich am Vormittag noch nicht abschätzen, da sich auf den sternförmig aufeinander zulaufenden Routen Radler dem Pulk anschließen wollten. Vor allem in den Innenstadtbezirken Kreuzberg und Mitte sowie auf den beiden Abschnitten der Stadtautobahn würden noch viele dazustoßen, sagte der Sprecher. Gegen 14.30 Uhr sollen die ersten Radler am Endpunkt der Sternfahrt, dem Großen Stern an der Siegessäule, eintreffen. Mit der Sternfahrt demonstrieren Radfahrer seit 1977 für fahrradfreundlichere Städte.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen