Rinderhalter von Jungtier auf Hörner genommen

Wildwest in Pritzwalk: Ein Rinderhalter ist in der Prignitzstadt von einem entlaufenen Jungtier auf die Hörner genommen, durch die Luft gewirbelt und verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag büxten dem Mann am Samstag insgesamt 16 Jungtiere von einer Weide vor den Toren Pritzwalks aus. Eines davon gelangte in die Stadt. Beim Versuch, die Färse einzufangen, wurde der Rinderhalter attackiert. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Währenddessen versuchten Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Tier einzufangen. Nach fünf Stunden gelang es ihnen schließlich, das Rind in einen abgesperrten Bereich zu treiben. Hier erlegte ein Tierarzt die wildgewordene Kuh. Später wurden weitere entlaufenen Tiere des Halters an der Bundesstraße 107 bei Giesensdorf erlegt, da sie laut Polizei äußerst aggressiv waren und sich nicht mehr gefahrlos einfangen ließen.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

