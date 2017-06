dpa

Tödlicher Unfall an Tankstelle: Frau stirbt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 1 nahe Derwitz (Potsdam-Mittelmark) tödlich verletzt worden. «Sie wollte am Samstagabend an einer Tankstelle wieder auf die Bundesstraße fahren», sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Beim Auffahren raste ein mit zwei Männern besetzter Wagen in das Auto der Frau. Die Fahrerin starb wenig später. Die beiden Männer im anderen Fahrzeug kamen verletzt in eine Klinik.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

