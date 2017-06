dpa

Mehr als 500 Unfälle am Wochenende: Eine Frau stirbt

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 78 Menschen bei Unfällen verletzt worden. Eine Autofahrerin starb auf der Bundesstraße 1 nahe Derwitz (Potsdam-Mittelmark), wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 54-Jährige wollte am Samstagabend an einer Tankstelle auf die B1 fahren. Dabei raste ein 26-Jähriger in das Auto der Frau. Insgesamt gab es in der Zeit von Freitag bis Sonntag 524 Unfälle.

Informationen, wonach der Fahrer mit Tempo 190 bei erlaubten 70 Stundenkilometern zum Unfallzeitpunkt unterwegs war, bestätigte der Sprecher nicht. Allerdings wurde bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt und eine Blutprobe veranlasst. Die Polizei werde Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung veranlassen, weil der Mann zu schnell unterwegs gewesen sei, hieß es.

Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017 09:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen