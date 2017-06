Tourist nach Bad in der Spree gestorben

Ein Tourist ist bei einem Bad in der Spree zunächst verschwunden, nach 30 Minuten geborgen worden und anschließend gestorben. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen mit zwei Begleitern beim Bodemuseum in den Fluss gesprungen und als einziger nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die «B.Z.» über den Vorfall berichtet. Taucher der Feuerwehr bargen den Mann nach einer halben Stunde, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann wenig später. Alter, Herkunft und die genaue Todesursache waren zunächst unklar.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

