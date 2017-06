Tourist bei Bad in Spree ertrunken

Ein 20 Jahre alter Tourist ist bei einem Bad in der Spree ertrunken. Der US-Amerikaner sei am Sonntagmorgen mit einem Begleiter auf Höhe des Bode-Museums in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht, teilte die Berliner Polizei mit. Zuvor hatte die «B.Z.» über den Vorfall berichtet. Taucher der Feuerwehr bargen den Mann nach einer halben Stunde.

Am Spreeufer konnten die Rettungskräfte den Mann zunächst reanimieren. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er jedoch wenig später starb. Das Baden ist an der Stelle des Flusses verboten. Das Projekt «Flussbad Berlin» setzt sich dafür ein, dass der Spree-Abschnitt zwischen Humboldt-Forum und Bode-Museum gesäubert, bepflanzt und zum Baden freigegeben wird.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Juni 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

