Demo gegen Afrika-Konferenz der G20 in Berlin

Zwei Tage vor der G20-Afrika-Konferenz in Berlin hat ein Bündnis globalisierungskritischer Organisationen am Samstag gegen die Afrika-Politik der großen Industrienationen demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich bis zu 1000 Menschen an dem Protestmarsch unter dem Motto «Für globale Bewegungsfreiheit und selbstbestimmte Entwicklung».

Auf Transparenten standen Forderungen wie «Afrika ist nicht zu verkaufen» und «Krieg gegen Migrantinnen stoppen!». Die Teilnehmer liefen vom Potsdamer Platz durch Kreuzberg zum Oranienplatz, wo es am Abend eine Abschlusskundgebung geben sollte.

Die Demonstration ist der Höhepunkt einer Aktionswoche gegen die Konferenz, die am Montag und Dienstag in Berlin stattfindet. Laut Bundesregierung sollen dort private Investoren für Afrika begeistert werden, Kritiker sehen darin hingegen eine Art moderne Kolonialisierung.

Letzte Änderung: Samstag, 10. Juni 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

