Füchse: Kraft fehlte, «um Saison vollkommen zu machen»

Platz vier und die erneute Europapokal-Teilnahme erreicht: Die Füchse haben eine gute Saison gespielt. Das zeigen sie auch zum Abschluss in Leipzig. Für die kommende Spielzeit erwarten die Verantwortlichen aber noch mehr.

Allerdings fehle seinen Spielern noch ein wenig die Erfahrung. Dies sei beim verlorenen Cup-Finale und der Partie in Kiel deutlich geworden, als die Berliner am Rekordmeister hätten vorbeiziehen können. Explizit nannte Petkovic die beiden Jung-Nationalspieler Paul Drux und Fabian Wiede. «Beide sind noch nicht am Ende der Entwicklung», befand der gebürtige Bosnier. Auch Hanning erwartet, dass die beiden Jungstars «noch besser werden». Freilich stoppten Verletzungen den steilen Aufstieg des Duos Drux/Wiede ein wenig.

Jetzt gehen die Spieler und ihr Trainer in den Urlaub. Petkovic wird nach einem kurzen Abstecher in Göppingen seine Ferien in Zagreb und an der kroatischen Küste in Zadar verbringen. Am 12. Juli starten die Füchse dann in die Saisonvorbereitung.