dpa

Deutsche Handballer im Quali-Endspurt ohne verletzten Drux

Die deutschen Handballer müssen in ihrem vorletzten EM-Qualifikationsspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1) in Portugal auf Paul Drux verzichten. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin ist wegen eines Meniskusrisses im rechten Knie am Montag operiert worden und fällt rund sechs Wochen aus, wie der Bundesligist mitteilte. Drux hatte sich die Verletzung beim letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag beim SC DHfK Leipzig (32:28) zugezogen. «Jetzt hoffen wir auf einen positiven Heilungsverlauf und gehen davon aus, dass Paul uns zum Vorbereitungsstart in sechs Wochen wieder zur Verfügung stehen kann», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Nach der Partie gegen Portugal spielt die DHB-Auswahl am Sonntag noch in Bremen gegen die Schweiz. Dort wäre Drux aber ohnehin geschont worden, da die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bereits für das Turnier Anfang 2018 in Kroatien qualifiziert ist.

Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

