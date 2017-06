dpa

Landpartie erwartet viele tausend Besucher auf Höfen

In Brandenburg hat am Samstagmorgen die 23. Landpartie begonnen, zu der Höfe und Betriebe wieder viele tausend Besucher erwarten. Der Landesbauernverband zählte zum offiziellen Startschuss auf dem uckermärkischen Rosenhof Flemming in Karlstein mehrere hundert Interessierte. «Das war ein Auftakt nach Maß», sagte die Chefin der Vermarktungsorganisation pro agro, Hanka Mittelstädt. «Insgesamt hoffen wir wie im vergangenen Jahr auf mehr als 120 000 Gäste.» Landesweit beteiligen sich 240 Landwirte, Gärtnereien, Reiterhöfe und andere Betriebe an der Landpartie. Dort können sich Besucher hautnah über deren Arbeit informieren.

Letzte Änderung: Samstag, 10. Juni 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen