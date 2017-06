dpa

Tag der Bundeswehr lockt Tausende nach Storkow

Cyber-Experten stehen Rede und Antwort, das neue Lufttransportflugzeug im Flug und Motorboote in voller Fahrt: Der «Tag der Bundeswehr» hat schon am Samstagmorgen mehrere tausend Interessierte in die Kurmark-Kaserne ins ostbrandenburgische Storkow gelockt. «Der Aktionstag ist mit dem Storkower Stadtfest gekoppelt. Wir rechnen daher mit bis zu 25 000 Besuchern», sagte Oberstleutnant Uwe Nowitzki.

Um dieses Ziel zu erreichen, fuhr die Truppe «schweres Geschütz» auf: Unter anderem überflog der neue Truppentransporter Airbus A400M mehrfach das Areal der Storkower Kurmark-Kaserne. Auch der Transporthubschrauber CH53 machte Station und die in Storkow stationierte Cyber-Einheit zeigte ihr Können.

«Insgesamt 686 Soldaten haben wir heute aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengezogen», sagte Nowitzki. Es gehe darum, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, zu zeigen, dass der Soldatenberuf sehr anspruchsvoll und fordernd sei. Deutschlandweit beteiligten sich 26 Bundeswehr-Standorte am Samstag an dem Aktionstag, der bei Friedensaktivisten im Vorfeld auf Kritik gestoßen war.

