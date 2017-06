Bundeswehr-Aktionstag lockt Tausende Besucher nach Storkow

Die Bundeswehr wirbt um Akzeptanz und Nachwuchs - und einige tausend Brandenburger kommen. Sogar der Regierungschef lässt sich blicken.

Storkow (dpa/bb) - Cyber-Experten stehen Rede und Antwort, das neue Lufttransportflugzeug im Flug und Motorboote in voller Fahrt: Der «Tag der Bundeswehr» hat am Samstag mehrere tausend Interessierte ins ostbrandenburgische Storkow gelockt. Bis zum frühen Nachmittag wurden knapp 10 000 Interessierte gezählt, wie Oberstleutnant Uwe Nowitzki vom Landeskommando Brandenburg sagte.

In der breiten Öffentlichkeit sollte dies noch deutlicher anerkannt werden. Derzeit seien 3500 märkische Soldaten an 15 Auslandseinsätzen - beispielsweise in Afghanistan, im Kosovo sowie in Somalia und Mali - beteiligt. Deutschlandweit wurde am Samstag der «Tag der Bundeswehr» an 26 Standorten veranstaltet, der im Vorfeld bei Friedensaktivisten auf Kritik gestoßen war.