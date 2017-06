Mutige Helfer schnappen zwei Diebe

Gleich zwei Diebe sind durch die Zivilcourage von Berlinern gestoppt worden. Die Männer seien am Freitag von Passanten geschnappt und der Polizei übergeben worden, teilte die Behörde am Samstag mit. In der Residenzstraße in Reinickendorf beobachteten zwei Passanten, wie ein 28-Jähriger einem 77-Jährigen die Handtasche wegriss und flüchtete. Sie verfolgten den Dieb. Der versuchte die beiden mit Reizgas und einem Teppichmesser auf Distanz zu halten, einer der Verfolger überwältigte den Flüchtigen dennoch. Die Männer übergaben den Verdächtigen der Polizei und brachten seine Beute dem Besitzer zurück.

Bei dem zweiten Fall überraschte in der Neuköllner Sanderstraße eine 35-Jährige einen Einbrecher in ihrer Wohnung, als sie nach Hause kam. Der Mann sprang mit Diebesgut aus dem Fenster in den Innenhof und wollte fliehen, doch herbeigeeilte Nachbarn überwältigten ihn. Trotz heftiger Gegenwehr hielten sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Polizei lobte das Verhalten der mutigen Bürger. Mit derartigem Einschreiten könne man sich jedoch auch selbst in Gefahr bringen, sagte ein Sprecher. Wer Straftaten beobachte, könne der Polizei auch mit einem Notruf aus sicherer Entfernung helfen.

