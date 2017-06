dpa

Gedränge vor Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg

Lange Schlange vor Schloss Meseberg: Hunderte Besucher nutzten am Samstag die Gelegenheit, um das Gästehaus der Bundesregierung bei Gransee (Oberhavel) näher kennenzulernen. Bereits zum Auftakt des Tages der offenen Tür standen Menschen auf einer Länge von rund 50 Metern an. Offizielle Besucherzahlen sollten erst am Nachmittag bekanntgegeben werden.

Normalerweise steht das historische Herrenhaus nördlich von Berlin nur Gästen der Bundesregierung offen, einmal im Jahr wird aber auch allen interessierten Bürgern Einlass gewährt. Zu sehen sind dann mehrere Zimmer im Erdgeschoss; im Park kann ein Hubschrauber der Flugbereitschaft besichtigt werden. Zudem sorgte am Samstag das Bundespolizeiorchester für Unterhaltung.

Das Schloss wird seit 2007 als Gästehaus von der Bundesregierung genutzt. Erster Gast war der frühere französische Staatspräsident Jacques Chirac.

Letzte Änderung: Samstag, 10. Juni 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen