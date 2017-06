Gästehaus der Bundesregierung zieht 2200 Besucher an

Wie fühlt es sich an, als Staatsgast in Meseberg von Kanzlerin Merkel empfangen zu werden? Beim Tag der offenen Tür des Schlosses können sich Normalsterbliche selbst einen Eindruck verschaffen.

Meseberg (dpa/bb) - Lange Schlange vor Schloss Meseberg: 2200 Besucher nutzten nach Angaben des Bundespresseamts am Samstag die Gelegenheit, um das Gästehaus der Bundesregierung bei Gransee (Oberhavel) näher kennenzulernen. Im vergangenen Jahr waren es 2600. Bereits am frühen Samstag standen Menschen auf einer Länge von rund 50 Metern an, um sich die Rolle von Staatsgäst der Bundeskanzlerin hineinzuversetzen.