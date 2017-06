Berlin verbannt die Formel E nach Tempelhof

Die Formel E gastiert am Samstag und Sonntag zum dritten Mal in Berlin. Der Senat verbannte die Elektro-Rennserie an den Stadtrand auf den ehemaligen Flughafen Tempelhof. Die Berliner Zukunft des leisen Spektakels, das auch in Paris, Hongkong, Buenos Aires, Mexiko-Stadt und demnächst in New York Station macht, ist offen.

Sportlich verlief die Saison, die mit «grünem» Motorsport den Autobauern eine Plattform bieten soll, einseitig. Der Schweizer Sebastién Buemi gewann fünf der sechs Rennen und hat beste Chancen auf eine Titel-Verteidigung. Bekanntester Starter ist der 40 Jahre alte Nick Heidfeld, der weiter auf seinen ersten Formel E-Sieg wartet.

Letzte Änderung: Samstag, 10. Juni 2017 00:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen