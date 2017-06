dpa

Turnfest-Teilnehmer verprügelt: Verdächtige festgenommen

Eine Gruppe Sportler, die am Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin teilgenommen hatte, ist von fünf jungen Männern angegriffen worden. Dabei seien die Turner verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Einige der Männer und Frauen im Alter von 16 Bis 24 Jahren hätten ambulant im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Die Tatverdächtigen sollen am frühen Freitagmorgen in der Danziger Straße auf die fünf Sportler getroffen und in mit ihnen in Streit geraten sein. Kurz darauf schlugen sie laut Polizei auf ihre Opfer ein.

Ein Feuerwehrmann habe auf dem Weg zur Arbeit die Schlägerei bemerkt und die Verdächtigen verfolgt. Vier von ihnen konnte die Polizei daraufhin fassen, den fünften Verdächtigen schnappten die Beamten wenig später. Bei ihrer Festnahme wehrten sich die Verdächtigen und verletzten einen Polizisten leicht.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Juni 2017 18:20 Uhr

