dpa

Behörde warnt vor Blaualgen im Tegeler See

Im Tegeler See sind giftige Blaualgen entdeckt worden. Auf sie sei man bei einer Routineuntersuchung gestoßen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Freitag mit. In dem Gewässer seien die Algen neu. Die Behörde warnte davor, an befallenen Stellen zu baden, Wasser zu schlucken oder angespülte Algen zu berühren. Kleinkinder sollten auf andere Badestellen ausweichen.

Blaualgen sind Bakterien, die sich bei hohen Wassertemperaturen schnell vermehren und Giftstoffe absondern. Bei Kontakt können sie Hautreizungen und Übelkeit auslösen. Verschluckt man größere Mengen Wasser, können die Gifte die Lunge lähmen und zum Ersticken führen.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Juni 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen