Polizei entdeckt kiloweise Drogen: Sieben Männer in Haft

Der Leipziger Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Nach mehrmonatigen intensiven Ermittlungen seien bereits Mitte Mai sieben Männer im Alter von 45 bis 61 Jahren festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag in Leipzig mit. Bei der Durchsuchung von 28 Objekten in Leipzig, dem Landkreis Nordsachsen und in Berlin seien 48 Kilo Marihuana, 1,5 Kilo Crystal und 280 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von insgesamt 650 000 Euro gefunden worden. Zudem seien eine fünfstellige Summe Bargeld, mehrere Waffen und zwei Fahrzeuge beschlagnahmt worden. Das Amtsgericht Leipzig habe gegen die Männer Haftbefehl erlassen.

