Handwerk fordert Infrastrukturkonzept für Lausitz

Vor einer gemeinsamen Kabinettssitzung der Regierungen Sachsens und Brandenburgs am Dienstag in der Lausitz fordert das Handwerk eine «zukunftsweisendes Infrastrukturkonzept» für die Region. Leistungsfähige Straßen- und Schienenverbindungen sowie Breitbandnetze seien Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Strukturwandel, betonten die Präsidenten der Handwerkskammern Cottbus und Dresden, Peter Dreißig und Jörg Dittrich, am Freitag. Der langfristige Ausstieg aus der Braunkohle sei für die Lausitz eine Zäsur und zugleich Katalysator für einen grundlegenden Strukturwandel.

«Der Strukturwandel hat auch Auswirkungen auf die Unternehmen im Handwerk, deren Bedeutung als wichtiges Bindeglied in der regionalen Wertschöpfungskette weiter wächst», sagte Dittrich. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsregion komme es maßgeblich darauf an, den Strukturwandel mit einem ausgewogenen Branchenmix aus Industrie, Dienstleistungen und Handwerk aktiv zu gestalten und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Mittelstandes zu fördern. Die Politik müsse dafür länderübergreifend gute Rahmenbedingungen setzen.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Juni 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen