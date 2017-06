dpa

Elke Büdenbender neue Schirmherrin von Unicef in Deutschland

Elke Büdenbender ist neue Schirmherrin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Unicef, in Deutschland. Die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernahm das Ehrenamt am Freitag im Berliner Schloss Bellevue von Daniela Schadt, der Lebensgefährtin des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Das Amt wird in Deutschland traditionell vom Ehepartner oder Lebensgefährten des Staatsoberhaupts ausgeübt.

Zu Beginn ihrer Amtszeit traf Büdenbender junge Unicef-Aktivisten, sprühte mit ihnen gemeinsam Friedenssymbole auf eine Wand im Schlossgarten und bewarb damit die Unicef-Aktion «Kindheit braucht Frieden». Die so einfache Botschaft der Aktion sei heute wichtiger denn je, sagte die Juristin. Während der Amtszeit Steinmeiers lässt die 55-Jährige ihre Tätigkeit als Verwaltungsrichterin ruhen.

«Kein Kind auf der Welt sollte inmitten von Krieg und Gewalt aufwachsen oder aufgrund von Konflikten seine Heimat verlassen müssen», sagte Büdenbender. 250 Millionen Kinder wachsen laut Unicef derzeit in Konfliktgebieten auf.

