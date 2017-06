dpa

Füchse-Saisonfinale: «Platz vier wäre i-Tüpfelchen»

Die Teilnahme am EHF-Pokal ist schon länger gesichert, jetzt gilt es für die Füchse Berlin zum Saisonfinale Rang vier zu verteidigen. «Ich möchte unbedingt Platz vier behalten», sagte Trainer Velimir Petkovic vor der Duell in der Handball-Bundesliga am Samstag (16.00 Uhr) beim SC DHfK Leipzig. Auch Manager Bob Hanning strich die Bedeutung der Platzierung heraus. «Es wäre das I-Tüpfelchen auf einer guten Saison mit dem Gewinn des Weltpokals und dem Erreichen des EHF-Final Fours.»

Die Sachsen sind zu Hause ein starkes Team, liegen in der Heimtabelle nur einen Punkt hinter den Füchsen auf Platz sieben. Für Leipzigs Coach und neuen Bundestrainer Christian Prokop wird es die letzte Partie an der Seite der Sachsen sein. «Sie wollen ihrem Trainer sicherlich einen Sieg zum Abschied schenken», vermutete Füchse-Coach Petkovic. Auch deshalb erwartet er eine schwere Aufgabe. «Petko» versprach aber: «Wir werden alles tun, um dort zu gewinnen.»

Der nach Göppingen wechselnde Kresimir Kozina kann in Leipzig wegen einer Bänderverletzung im Daumen nicht spielen. Der Einsatz von Drasko Nenadic ist fraglich. Der Serbe ist umgeknickt. Bruder Petar kann trotz eines vorangegangenen, doppelten Bänderrisses im Knöchel spielen. «Er ist mittlerweile schmerzfrei», informierte Petkovic.

