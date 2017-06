dpa

Brandenburger CDU begrüßt Urteil zu Thüringer Gebietsreform

Potsdam (dpa/bb) - Die CDU in Brandenburg sieht sich vom Veto des Thüringer Verfassungsgerichtshofs gegen das erste Gesetz zur dort geplanten Gebietsreform bestätigt. «Ich begrüße es, dass sich das Gericht so klar positioniert hat», sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sven Petke, am Freitag in Potsdam. «Das zeigt, dass man so ein Vorhaben nicht mit der politischen Brechstrange gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen kann.»

In Thüringen plant die dortige rot-rot-grüne Regierung ähnlich wie in Brandenburg eine Kreisreform. Das Verfassungsgericht in Weimar fand jetzt aufgrund einer Klage der dortigen CDU-Fraktion einen formellen Fehler im Gesetzgebungsverfahren. Das Urteil hat in Thüringen nun Auswirklungen auf den Zeitplan der Reform. In Brandenburg will die rot-rote Landesregierung am kommenden Montag den Gesetzesentwurf zur Kreisreform beschließen, danach soll es in den Landtag gehen.

