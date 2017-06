dpa

Fast alle Brandenburger Haushalte besitzen ein Fahrrad

Fast alle Haushalte in Brandenburg besitzen nach amtlichen Zahlen ein Fahrrad. Die Ausstattungsquote lag im vergangenen Jahr bei 89 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag in Potsdam mitteilte zum Tag des Fahrrads am 12. Juni. Im Schnitt verfügte demnach jeder Haushalt in Brandenburg sogar über zwei Fahrräder. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt waren die Brandenburger Haushalte häufiger mit einem Fahrrad ausgestattet. Deutschlandweit lag die Quote bei 81 Prozent, in Berlin sogar nur bei 77 Prozent.

Am 12. Juni fuhr Karl Drais erstmals auf einer Laufmaschine - Draisine - durch Mannheim. Die Laufmaschine gilt als die Urform des Fahrrads.

