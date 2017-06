Zwei Rentner in Berlin überfallen

Eine 79-Jährige ist in Berlin-Britz von einem Fahrradfahrer überfallen worden. Der Mann versuchte am Donnerstagabend der Rentnerin die Handtasche zu entreißen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Frau wehrte sich jedoch, flüchtete in einen Hauseingang und rief die Polizei. Da die Seniorin das Fahrrad sehr detailliert beschrieben hatte, konnten Polizisten den mutmaßlichen Täter kurz darauf festnehmen.

Unerkannt flüchten konnte hingegen ein Mann, der in Berlin-Spandau einen 70-Jährigen überfallen hatte. Der Täter schlug den Rentner am Donnerstag mit einem unbekannten Gegenstand nieder und flüchtete mit seiner Geldbörse, wie die Polizei berichtete. Als das Opfer bei der Polizei Anzeige erstattete, fühlte es sich zunehmend schlechter. Rettungskräften brachten den Senior in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Juni 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

