Umweltfestival mit grüner Meile vor Brandenburger Tor

Das 22. Umweltfestival wird die Straße vor dem Brandenburger Tor in eine ökologische Meile verwandeln, Schweine und Kühe inklusive. Doch Fahrräder sind in diesem Jahr ausgeschlossen.

Berlin (dpa/bb) - «Ökolandbau - gut für uns und gut für's Klima» - unter diesem Motto lädt am Sonntag in Berlin das Umweltfestival zum Besuch ein. Mit mehr als 240 Ausstellern wollen die Veranstalter die Straße vor dem Brandenburger Tor am Sonntag (11.00 bis 19.00 Uhr) wieder in eine grüne Meile rund um die Themen Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit verwandeln. Die Veranstalter rechnen mit rund 60 000 Besuchern - «wenn das Wetter mitspielt», sagte Christian Lerche, Sprecher der Grünen Liga Berlin.