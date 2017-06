Eine Tote bei Wohnungsbrand in Kreuzberg

Ein Brand am frühen Morgen reißt die Bewohner eines Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg aus dem Schlaf. Anwohner berichten von einem lauten Knall und hohen Stichflammen.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg ist am frühen Freitagmorgen eine 49-Jährige gestorben. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr hatten Rettungskräfte zuvor noch versucht, sie zu reanimieren. Todesursache ist den Angaben zufolge vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Die Frau wurde bewusstlos in ihrer Wohnung im dritten Stock gefunden. Außerdem wurden sechs Menschen verletzt, einer davon schwer.