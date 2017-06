dpa

Turnfest endet mit Übergabe des Symbols an Leipzig

Das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin geht heute mit der offiziellen Übergabe des Symbols der Turnbewegung an den nächsten Ausrichter Leipzig zu Ende. Mehr als 80 000 Teilnehmer aus allen Landesverbänden und elf Nationen waren in der Hauptstadt zu Gast. Bei der Abschlussfeier im Sommergarten der Messe Berlin werden bis zu 10 000 Turnfest-Teilnehmer erwartet, die noch einmal ein stimmungsvolles Programm mit Show, Sport und Gesang erwarten dürfen. Das Turnfest in Leipzig wird 2021 verkürzt und zu einem neuen Termin ausgetragen: Statt der Pfingstwoche findet es in den Tagen um Himmelfahrt vom 12. bis 16. Mai statt.

