dpa

Überraschung am Schwebebalken: Seitz holt 19. Meistertitel

Elisabeth Seitz hat am Donnerstag bei den deutschen Turn-Meisterschaften für eine große Überraschung gesorgt. Die 23 Jahre alte Stuttgarterin bezwang am Schwebebalken die Top-Favoritin und dreimalige Meisterin Pauline Schäfer und sicherte sich nach Mehrkampf und Stufenbarren den dritten Titel bei diesen Meisterschaften im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfests in Berlin.

Seitz verbuchte mit 13,233 Punkten ihren insgesamt 19. deutschen Meistertitel und ist nunmehr nur noch einen Sieg von der gesamtdeutschen Rekordmarke der Berlinerin Karin Büttner-Janz entfernt, die auf 20 Titel in der DDR kam. «Wenn man so nah dran ist, dann will man es auch packen. Aber es wird von Jahr zu Jahr schwerer», meinte Seitz kämpferisch.

Die frühere WM-Dritte Pauline Schäfer musste einmal das Gerät verlassen und mit Rang vier hinter Amelie Föllinger (Hassloch) und Michelle Timm (Berlin) vorliebnehmen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017 21:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen