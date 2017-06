Kind nach Sturz aus achtem Stock reanimiert

Ein sechsjähriges Kind ist in Berlin-Kreuzberg aus einer Wohnung im achten Stock auf den Gehweg gestürzt. Rettungskräfte hätten das Kind am Donnerstagnachmittag vor Ort in der Wilhelmstraße reanimiert, versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der «Berliner Kurier» darüber berichtet. Details zu dem Vorfall und dem Zustand des Kindes konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

