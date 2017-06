dpa

Vier Verletzte bei Brand in Autowerkstatt

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag in der Werkstatt eines Autohauses im Gewerbegebiet ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte mit einem Großeinsatz ein Übergreifen der Flammen auf den Verkaufsraum sowie angrenzende Geschäfte verhindern und den Brand löschen. Drei Mitarbeiter des Autohauses mussten mit Rauchgasvergiftungen und ein weiterer mit Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich durch Funkenflug nach dem Ausbau eines Fahrzeugtanks eine Verpuffung ereignet haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen