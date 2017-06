Jazzpreis Berlin für Saxofonisten Gebhard Ullmann

Der Saxofonist Gebhard Ullmann (59) wird mit dem erstmals verliehenen Jazzpreis Berlin ausgezeichnet. Ullmann habe musikalische Maßstäbe gesetzt und mit neuen musikalischen Konzepten immer wieder Aufmerksamkeit erzielt, teilten das RBB-Kulturradio und das Land Berlin am Donnerstag mit. Der mit 15 000 Euro dotierte Preis soll Ullmann bei einem Konzert am 22. Juni im Kleinen RBB-Sendesaal verliehen werden. Der Musiker engagiere sich seit mehr als 30 Jahren in der Kulturpolitik. Ullmann lebt seit 1983 in Berlin und prägt seither die Jazz-Szene der Stadt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

