Wieder Geldautomat in Berlin-Kreuzberg gesprengt

In Berlin-Kreuzberg ist erneut ein Geldautomat gesprengt worden. Zeugen beobachteten, wie zwei Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr flüchteten. Der Automat war an einer Hauswand auf der Wilhelmstraße angebracht. Zuvor hatte es einen lauten Knall gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie sie den Automaten sprengten, war zunächst unklar. Nun ermittelt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.

Vor einer Woche war ein Geldautomat am U-Bahnhof Moritzplatz gesprengt worden. Auch dort flohen zwei Verdächtige nach einem lauten Knall. Ob in diesem Fall Geld erbeutet wurde und wie die Unbekannten den Automaten sprengten, ist nach wie vor unklar.

